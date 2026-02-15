Il Referendum dei dubbi | quali sono i veri obiettivi del governo? Anche solo un unico dubbio in tema deve portare a votare NO

Il Referendum dei dubbi si è trasformato in una questione politica spinosa a causa delle ambiguità evidenziate dagli oppositori, che mettono in discussione le vere intenzioni del governo. Recenti analisi confermano che anche un solo sospetto sul contenuto del referendum può spingere molti cittadini a preferire il voto negativo. Le campagne di approfondimento mostrano come alcune scelte del governo possano mettere a rischio i principi fondamentali della nostra Costituzione, spingendo sempre più persone a schierarsi contro. Con il passare dei giorni, il consenso al NO cresce rapidamente, puntando a una vittoria decisiva tra il 22 e il 23 marzo. La situazione attuale

Ormai il panorama è sempre più chiaro e lo è per tutti coloro che si informano accuratamente. Lo studio con dati certi è consentito a chiunque grazie al web, ma è su contenuti attendibili che bisogna andare a focalizzarsi. Inoltre, come già intelligentemente notato da diversi personaggi di spicco ma, soprattutto, spessore, certi esponenti del sì dicono essi stessi ciò che serve sapere per correre a votare NO. E proprio NO è la parolina magica da scegliere al Referendum sulla Giustizia (che di giustizia non ha mai trattato!), che si terrà i prossimi 22 e 23 marzo. * L'OTTIMA COSTITUZIONE ITALIANA E QUEI SI' BALUARDI DEL NO "Chi controlla la polizia? La magistratura. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

