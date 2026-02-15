Il Referendum dei dubbi | quali sono i veri obiettivi del governo? Anche solo un unico dubbio in tema deve portare a votare NO
Il Referendum dei dubbi si è trasformato in una questione politica spinosa a causa delle ambiguità evidenziate dagli oppositori, che mettono in discussione le vere intenzioni del governo. Recenti analisi confermano che anche un solo sospetto sul contenuto del referendum può spingere molti cittadini a preferire il voto negativo. Le campagne di approfondimento mostrano come alcune scelte del governo possano mettere a rischio i principi fondamentali della nostra Costituzione, spingendo sempre più persone a schierarsi contro. Con il passare dei giorni, il consenso al NO cresce rapidamente, puntando a una vittoria decisiva tra il 22 e il 23 marzo. La situazione attuale
Ormai il panorama è sempre più chiaro e lo è per tutti coloro che si informano accuratamente. Lo studio con dati certi è consentito a chiunque grazie al web, ma è su contenuti attendibili che bisogna andare a focalizzarsi. Inoltre, come già intelligentemente notato da diversi personaggi di spicco ma, soprattutto, spessore, certi esponenti del sì dicono essi stessi ciò che serve sapere per correre a votare NO. E proprio NO è la parolina magica da scegliere al Referendum sulla Giustizia (che di giustizia non ha mai trattato!), che si terrà i prossimi 22 e 23 marzo. * L'OTTIMA COSTITUZIONE ITALIANA E QUEI SI' BALUARDI DEL NO "Chi controlla la polizia? La magistratura. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Referendum: studio e approfondimenti seri svelano inevitabilmente i veri obiettivi del governo, vota NO
Uno studio approfondito rivela che il governo mira a rafforzare il controllo sui giudici, spingendo molti a votare NO al referendum.
Referendum giustizia, il diktat nel Pd: "Votare No anche se siete d'accordo"
Il referendum sulla giustizia ha suscitato diverse reazioni nel panorama politico e culturale.
Referendum giustizia: ti spiego perché devi votare sì!
CASSAZIONE E REFERENDUM/ Una strana interpretazione dei giudici che cambia (anche) la CostituzioneIl quesito del referendum sul ddl costituzionale è cambiato grazie ad una ordinanza della Cassazione che suscita dubbi e perplessità. Eccoli ... ilsussidiario.net
Muro del governo sul referendum, precisa il quesito ma la data non cambiaNon ci sono ragioni per uno slittamento, se ci saranno ricorsi vedremo. ansa.it
Nicola Gratteri non ha dubbi sul referendum: Voteranno per il No le persone perbene. Voteranno per il Sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata. Ovviamente la destra si è scandalizzata, La Russa si è detto basito. Tipico comportamento di un governo facebook
