Sollevamento pesi Toko Kegne abdica dopo due titoli europei e chiude fuori dal podio nei -77 kg

Nella quinta giornata dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, in corso a Batumi, Genna Toko Kegne ha partecipato alla competizione nella categoria dei -77 kg. Dopo aver conquistato due titoli europei in passato, l’atleta ha deciso di ritirarsi dalla competizione senza salire sul podio, con una prestazione valutata discreta ma inferiore alle aspettative. Questa gara ha rappresentato il suo ultimo impegno in questa manifestazione.

Prestazione discreta ma risultato finale al di sotto delle aspettative per Genna Toko Kegne, impegnata nell’ultima gara in programma nella quinta giornata dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, in corso di svolgimento sulla pedana georgiana di Batumi. La rappresentante italiana, impegnata nel gruppo A della categoria olimpica -77 kg, è rimasta purtroppo fuori dal podio continentale non riuscendo a migliorare i propri primati nazionali. L’italo-camerunense, bi-campionessa d’Europa nei -76 kg (2024 e 2025), ha fallito l’impresa quasi impossibile della tripletta archiviando un deludente sesto posto con 235 kg di totale. Toko Kegne, dopo aver superato le prime due prove da 100 e 105 kg (a una lunghezza dal suo record), è incappata in un nullo a 108 kg non andando oltre la settima piazza nell’esercizio di strappo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sollevamento pesi, Toko Kegne abdica dopo due titoli europei e chiude fuori dal podio nei -77 kg Notizie correlate Sollevamento pesi, Chiacchio e Piccinno fuori dal podio nei 63 kg agli EuropeiVa in archivio senza medaglie per l’Italia la terza giornata dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, primo grande evento della stagione... Europei di sollevamento pesi, Massidda bronzo nello slancio nei 65 kg: tre nulli nello strappo lo escludono dal totaleIl sardo centra il terzo posto con 171 kg ma gli errori iniziali gli costano la corsa al podio generale. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Campionati europei di sollevamento pesi 2026: il programma, la squadra dell'Italia e dove vedere le gare; Sollevamento pesi, i convocati dell’Italia per gli Europei: confermati i 10 azzurri in gara a Batumi; Europei Batumi 2026: l’Italia del sollevamento pesi inizia il cammino verso Los Angeles; Pesi: via agli Europei, in pedana tre siciliane, Noemi Filippazzo, Martina Chiacchio e Giulia Miserendino. Calendario Europei sollevamento pesi 2026: programma, orari, tv, streamingTutto pronto in vista dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, primo appuntamento di rilievo della stagione internazionale che andrà in scena a ... oasport.it Sollevamento pesi, l'Italia a Batumi con un mix di esperienza e nuove promesseL'Italia del sollevamento pesi si presenta a Batumi con una squadra rinnovata tra atleti esperti e giovani promesse ... it.blastingnews.com Segui in diretta la gara di Genna Toko Kegne ai Campionati Europei in Georgia - facebook.com facebook