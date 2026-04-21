Sollevamento pesi Chiacchio e Piccinno fuori dal podio nei 63 kg agli Europei

Nella terza giornata dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, tenutisi a Batumi, nessun atleta italiano ha conquistato medaglie. Nei 63 kg, Chiacchio e Piccinno sono arrivati alla fine della gara senza posizionarsi tra i primi tre classificati. La competizione rappresenta il primo appuntamento internazionale della stagione e si è conclusa senza successi per la squadra italiana in questa categoria.

Va in archivio senza medaglie per l’Italia la terza giornata dei Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, primo grande evento della stagione internazionale in corso di svolgimento a Batumi. Martina Chiacchio e Chiara Piccinno, uniche due azzurre impegnate oggi sulla pedana georgiana, sono rimaste infatti fuori dal podio nel gruppo A della categoria -63 kg. Buona prestazione e quarto posto nell’esercizio di strappo per la 25enne palermitana Chiacchio, che ha sollevato in prima prova 97 kg fallendo poi i due tentativi successivi a 99 e 101 kg che le avrebbero consentito (in caso di esito positivo) di conquistare una medaglia e forse addirittura l’oro di specialità, vinto a conti fatti dalla francese Maelyn Michel con 100 kg.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sollevamento pesi, Chiacchio e Piccinno fuori dal podio nei 63 kg agli Europei Notizie correlate Sollevamento pesi, Noemi Filippazzo argento di strappo nei 58 kg agli Europei. Domina l’ucraina KonotopDopo il bronzo dolceamaro nello slancio di Sergio Massidda (fuori gara con tre nulli di strappo) nei 65 kg, arriva un’altra medaglia di specialità... Sollevamento pesi, Rusev trionfa nella categoria -60 kg agli Europei?Si conclude con la vittoria di Angel Rusev la gara riservata alla categoria -60 kg maschile, prova che ha aperto la seconda giornata dei Campionati... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pesi: Noemi Filippazzo, una mamma d'argento agli Europei in Georgia; Europei sollevamento pesi 2026: tanti nomi nuovi da seguire per l’Italia. Non sempre giovanissimi; Europei Sollevamento Pesi 2026: i convocati dell’Italia per Batumi; Pesi: via agli Europei, in pedana tre siciliane, Noemi Filippazzo, Martina Chiacchio e Giulia Miserendino. Sollevamento pesi, i convocati dell’Italia per gli Europei: confermati i 10 azzurri in gara a BatumiLa FIPE ha confermato l'elenco degli atleti protagonisti della spedizione azzurra per i Campionati Europei di sollevamento pesi 2026, in programma a ... oasport.it Sollevamento pesi, l'Italia ufficializza i 10 azzurri per gli Europei di BatumiUfficializzata la squadra azzurra per gli Europei di sollevamento pesi a Batumi, con un mix di atleti esperti e nuove leve ... it.blastingnews.com E' arrivata un'altra meravigliosa medaglia dai Campionati Europei di sollevamento pesi. In quel di Batumi è la nostra Noemi Filippazzo a brillare in pedana nella categoria -58 kg con una grande gara. La 31enne siciliana con una terza prova da 94 kg conquist - facebook.com facebook Sollevamento pesi: Sergio Massidda va fuori gara nello strappo, poi centra il bronzo di slancio agli Europei - x.com