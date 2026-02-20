Cricket l’Australia liquida l’Oman nell’ultimo match della prima fase dei Mondiali T20

L’Australia ha battuto l’Oman nell’ultimo match della prima fase dei Mondiali T20, giocato in India. La vittoria, con un ampio margine, ha concluso il girone per entrambe le squadre, già eliminate dalla competizione. Gli aussie hanno dominato fin dall’inizio, con un record di punti segnati e alcune giocate spettacolari. La partita si è conclusa con un risultato netto, lasciando spazio ai sorteggi per gli ottavi di finale.

La quattordicesima giornata dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, sancisce la conclusione della prima fase con la netta vittoria dell'Australia sull'Oman nella sfida tra due squadre già eliminate. Nell'unico match odierno l'Australia chiude al terzo posto nel Gruppo B grazie alla netta affermazione ai danni dell'Oman con il punteggio di 1081 (9.4)-104 (16.2), portando a casa il successo per 9 wickets. Gli oceanici fermano l'attacco avversario con quasi 4 overs d'anticipo, facendo cadere il decimo wickets con 22 palle ancora a disposizione, a quota 104 runs, poi impiegano meno della metà dell'innings d'attacco per raggiungere quota 108 runs e chiudere il match dopo appena 9.