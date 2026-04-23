Softball | l’Italia sfida il mondo a Praga verso il sogno Brisbane
Dal 16 giugno, a Praga, l’Italia di softball partecipa ai Mondiali nel Gruppo A, affrontando le squadre di altri paesi. La competizione si svolge con l’obiettivo di qualificarsi alle Finali di Brisbane nel 2027. Le prime due classificate del girone avanzeranno alla fase successiva, con la possibilità di disputare la finale. La squadra italiana cerca di ottenere un buon risultato in questa tappa importante del torneo mondiale.
? Cosa sapere L'Italia di Montvidas affronta il Gruppo A dei Mondiali a Praga dal 16 giugno.. Le prime due classificate del girone otterranno la qualificazione alle Finali di Brisbane 2027.. Il cammino delle azzurre verso il tetto del mondo parte da Praga: la WBSC ha definito i turni della prima fase dei Mondiali 2026-2027 di softball, che vedranno l’Italia impegnata nel Gruppo A dal 16 al 20 giugno. La squadra guidata dall’head coach Craig Montvidas dovrà affrontare un calendario serrato in Cechia per cercare la storica qualificazione alle Finali. Il percorso inizierà martedì 16 giugno con uno scontro a mezzogiorno contro il Canada, seguito da una giornata di fuoco il mercoledì 17, quando le giocatrici affronteranno la Cina Taipei alle 13.🔗 Leggi su Ameve.eu
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