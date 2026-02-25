MasterChef Italia 15 | quattro storie verso il sogno in attesa della finale

Il conto alla rovescia è iniziato: giovedì 5 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, MasterChef Italia proclamerà il vincitore della quindicesima edizione, aggiornando il suo albo d’oro con un nuovo nome. A contendersi il titolo saranno i quattro migliori cuochi amatoriali di questa stagione – Carlotta, Dounia, Matteo Rinaldi e Teo – protagonisti anche dello speciale “MasterChef Italia: 4 storie per la finale”, in onda giovedì 26 febbraio su Sky e NOW. Una serata-evento che ripercorre il loro cammino dentro e fuori la Masterclass, tra sfide, cadute e rinascite. Ad accompagnare il racconto saranno i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, chiamati tra una settimana a decretare il migliore di questa edizione. Settimana dopo settimana, tra Mystery Box, Invention Test e prove in esterna, il percorso è stato intenso e ricco di colpi di scena. Ora sono rimasti in quattro: Carlotta, 25 anni, della provincia di Biella: grinta e determinazione sono il suo marchio di fabbrica. 🔗 Leggi su 361magazine.com

