Baseball l’Italia sfida il Venezuela | sogno finale al Wbc

Da sport.quotidiano.net 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 marzo a Miami, Italia Baseball ha sfidato il Venezuela nel torneo WBC. Durante la partita, il manager Francisco Cervelli ha invitato la squadra a mantenere un atteggiamento aggressivo, ripetendo il comando “Attacca, attacca, attacca” e utilizzando gesti con le mani per comunicare. La partita si è svolta con questa strategia e l’obiettivo di raggiungere la finale del torneo.

Miami, 16 marzo –  “Attacca, attacca, attacca”, con il palmo della mano sinistra che, come fosse il guanto di un catcher, riceve il pugno della mano destra: è diventato, questo, lo slogan del manager di Italia Baseball Francisco Cervelli. Pensieri che diventano voce, gestualità espressionista che parte dal cuore e si imprime nella realtà del baseball azzurro. Incredibile a dirsi, eppure è così: sebbene si rischino iperboli e retorica spiccia a scriverne oggi, quando il baseball ha erotto in tv e su pagine che non lo avevano mai ospitato, gli epinici nei confronti della Nazionale che si è qualificata per la prima volta nella sua storia alle semifinali del World Baseball Classic – dove, stanotte all’una affronterà il Venezuela al LoanDepot Park di Miami – sono alquanto meritati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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