Social e giovani a rischio | l’allarme per una nuova scuola digitale

Simona Latino ha annunciato l’introduzione di nuovi corsi di alfabetizzazione digitale nelle scuole di Catania, con l’obiettivo di affrontare i rischi legati all’uso dei social tra i giovani. La proposta mira a sensibilizzare gli studenti e a rafforzare le competenze digitali, in risposta alle preoccupazioni crescenti riguardo a comportamenti a rischio e a una crescente dipendenza dai social media. L’iniziativa coinvolge istituzioni scolastiche e associazioni locali.

? Cosa sapere Simona Latino propone nuovi corsi di alfabetizzazione digitale nelle scuole di Catania.. L'iniziativa mira a contrastare disuguaglianze cognitive e rischi di contenuti offensivi online.. Simona Latino, consigliera comunale di Catania appartenente al gruppo Mpa-Grande Sicilia, lancia un allarme urgente sulla necessità di formare i giovani all’uso consapevole della rete a seguito di una recente pubblicità sui social media contenente messaggi offensivi e inadeguati. Il caso che ha scosso l’attenzione pubblica riguarda la diffusione di contenuti digitali ritenuti volgari o volti all’oggettivazione, un evento che per la politica locale non rappresenta un semplice errore di stile, ma il sintomo di una carenza culturale profonda.🔗 Leggi su Ameve.eu

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