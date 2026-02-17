Violenza digitale contro una deputata | M5S condanna allarme per attacchi sessisti online e impunità sui social
La deputata Daniela Morfino ha subito insulti sessisti sui social media, una violenza digitale che ha sollevato preoccupazioni sul rischio di impunità online. Il Movimento 5 Stelle condanna l’attacco e denuncia la diffusione di comportamenti aggressivi e discriminatori sui social network, dove spesso le persone sfogano le proprie frustrazioni senza conseguenze. Lo scorso 17 febbraio, a Palermo, Morfino ha ricevuto commenti offensivi che miravano a sminuire la sua figura pubblica, alimentando un clima di ostilità che si fa sempre più frequente.
Insulti Online alla Deputata Morfino: Solidarietà dal M5S e Allarme per la Violenza Digitale. Palermo, 17 febbraio 2026 – La deputata nazionale Daniela Morfino è stata bersaglio di insulti a sfondo sessista sui social media, scatenando un’ondata di condanna e solidarietà. Il Movimento 5 Stelle all’Ars ha espresso ferma condanna per l’episodio, che segue un precedente attacco subito da Barbara Floridia, sollevando un dibattito urgente sulla crescente aggressività online e la necessità di proteggere le donne in politica. Un Attacco alla Dignità: Il Caso Morfino e il Precedente Floridia. L’ennesimo attacco online ha colpito una figura pubblica, questa volta la deputata Daniela Morfino.🔗 Leggi su Ameve.eu
Sara Spiniello (M5S) denuncia attacchi sessisti nella Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne
La denuncia dell'assessore Giusi Savarino: "Contro di me insulti sessisti sui social, ora basta"L'assessora all'Ambiente della Regione Sicilia, Giusi Savarino, denuncia di essere oggetto di insulti e commenti sessisti sui social media.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Perché in Italia le politiche antiviolenza non funzionano?; Devianza minorile e truffe digitali: cresce l’allarme tra giustizia, scuola e sicurezza; Come difendersi dalle foto di nudo create con l’AI?; Violenza digitale e Deep Fake: la nuova frontiera della tutela per le donne nel piano del Governo.
#DigitalSafeYou: HWG Sababa contro la violenza digitale di genereIn concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, HWG Sababa, azienda attiva nel settore della cybersecurity, ha ribadito e amplificato il proprio ... adnkronos.com
Un piano contro violenza digitale su donne in aziendaLa responsabilità sociale delle aziende è enorme, come è enorme il potere che hanno sul cambiamento culturale che è la prima cosa su cui si deve lavorare per sradicare un fenomeno come quello della ... ansa.it
A Foligno il disagio giovanile non ha il volto, per fortuna, della violenza fisica, ma quello più silenzioso e pervasivo dell’autolesionismo e della violenza digitale. Cyberbullismo e revenge porn emergono com facebook