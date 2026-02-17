Violenza digitale contro una deputata | M5S condanna allarme per attacchi sessisti online e impunità sui social

La deputata Daniela Morfino ha subito insulti sessisti sui social media, una violenza digitale che ha sollevato preoccupazioni sul rischio di impunità online. Il Movimento 5 Stelle condanna l’attacco e denuncia la diffusione di comportamenti aggressivi e discriminatori sui social network, dove spesso le persone sfogano le proprie frustrazioni senza conseguenze. Lo scorso 17 febbraio, a Palermo, Morfino ha ricevuto commenti offensivi che miravano a sminuire la sua figura pubblica, alimentando un clima di ostilità che si fa sempre più frequente.

Insulti Online alla Deputata Morfino: Solidarietà dal M5S e Allarme per la Violenza Digitale. Palermo, 17 febbraio 2026 – La deputata nazionale Daniela Morfino è stata bersaglio di insulti a sfondo sessista sui social media, scatenando un'ondata di condanna e solidarietà. Il Movimento 5 Stelle all'Ars ha espresso ferma condanna per l'episodio, che segue un precedente attacco subito da Barbara Floridia, sollevando un dibattito urgente sulla crescente aggressività online e la necessità di proteggere le donne in politica. Un Attacco alla Dignità: Il Caso Morfino e il Precedente Floridia. L'ennesimo attacco online ha colpito una figura pubblica, questa volta la deputata Daniela Morfino.

Sara Spiniello (M5S) denuncia attacchi sessisti nella Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne

La denuncia dell'assessore Giusi Savarino: "Contro di me insulti sessisti sui social, ora basta"L'assessora all'Ambiente della Regione Sicilia, Giusi Savarino, denuncia di essere oggetto di insulti e commenti sessisti sui social media.

