Educazione digitale per difendere i giovani dai social network

Un esperto nel campo dell’educazione digitale evidenzia come i giovani siano spesso esposti ai rischi dei social network e sottolinea l’importanza di programmi formativi mirati. Durante un evento dedicato, si è discusso di strategie per migliorare la consapevolezza tra gli adolescenti e di come coinvolgere anche genitori e insegnanti in questo processo. La discussione si è concentrata su iniziative pratiche per rafforzare la protezione dei giovani online.

Priulla * Il complicato rapporto tra gli adolescenti – e i giovani in generale – e l’uso (o meglio, l’abuso) dello smartphone è un argomento tornato con forza alla ribalta nell’ultimo periodo grazie alle decisioni prese da alcuni governi per inserire regolamenti o anche divieti così da contenere questo fenomeno. Lo ha fatto anzitutto l’Australia e ora anche Francia e Spagna stanno seguendo la stessa strada: nel tentativo di vietare l’uso dei social network al di sotto di una certa età (16 o 15 anni): scelte derivate dalle evidenze scientifiche che da anni stanno dimostrando le ripercussioni negative nei giovani, legati all’uso e abuso di questi strumenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

