WikiFlix | una nuova piattaforma su cui vedere centinaia di classici gratuitamente

WikiFlix, la nuova piattaforma digitale che permette di guardare centinaia di classici gratuitamente, ha appena lanciato un vasto archivio di film di pubblico dominio, accessibile senza registrazione e proveniente da Wikimedia Commons, Internet Archive e YouTube.

Si chiama WikiFlix ed è una piattaforma digitale, completamente gratuita e senza necessità di registrazione che mette a disposizione un enorme archivio di film che appartengono al pubblico dominio, riunendo opere provenienti da Wikimedia Commons, Internet Archive e YouTube. Parliamo di oltre 4000 titoli che coprono un largo arco temporale: ci sono classici super famosi come Viaggio nella luna, Il gabinetto del dottor Caligari, il Nosferatu di Murnau, i film di Chaplin, le Silly Symphonies di Walt Disney, Metropolis, Niente di nuovo sul fronte occidentale, Un tram chiamato desiderio, Plan 9 from Outer Space, L'alba dei morti viventi, e su su fino al 2005 con Me at the zoo, il primo video della storia di YouTube.