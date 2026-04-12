Soccorso a La Spezia | 71 naufraghi tra cui una neonata e minori

Da ameve.eu 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A La Spezia, 71 persone sono state soccorse e portate a terra, tra cui una neonata, dodici donne e diciassette minori. La nave Life Support di Emergency ha concluso lo sbarco, dopo aver recuperato i naufraghi in mare. La situazione coinvolge individui di diverse età, e sono stati portati in porto per ricevere assistenza. La operazione si è svolta senza incidenti e si è conclusa nelle ultime ore.

Settantuno persone, tra cui dodici donne e diciassette minori, hanno trovato rifugio a terra dopo che la nave Life Support di Emergency ha completato lo sbarco a La Spezia. Il gruppo, composto in gran parte da cittadini provenienti da Mali, Burkina Faso e Costa d’Avorio, era stato individuato mercoledì 8 aprile su un mezzo nautico sovraffollato e privo di presidi di sicurezza durante il primo pomeriggio. Il bilancio del soccorso e le ferite della traversia. Dopo tre giorni di navigazione nel Mediterraneo centrale, l’equipaggio della Life Support ha messo in salvo persone che fuggivano da contesti di estrema povertà, crisi climatica e instabilità alimentare.🔗 Leggi su Ameve.eu

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