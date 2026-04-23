Smartphone e social ai minori Novara | Ma siamo impazziti? Pensare che un ragazzo possa gestirne l’uso in autonomia è una follia

A Novara si discute sull’età più adatta per consegnare uno smartphone ai minori, con alcuni esperti che mettono in dubbio la capacità dei giovani di gestire autonomamente l’uso dei social e dei dispositivi digitali. La questione riguarda le tappe dello sviluppo e la responsabilità dei genitori, mentre il dibattito si concentra sulla possibilità di accompagnare i ragazzi in un percorso di consapevolezza e controllo.

L'età adeguata per consegnare un telefonino ai ragazzi diventa al centro di un dibattito concreto sulle tappe dello sviluppo. Daniele Novara ha condiviso sul proprio profilo Facebook i dettagli di una mobilitazione promossa insieme ad Alberto Pellai per limitare i dispositivi digitali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Canale 88 Empolese Valdelsa. . Toscana. Figli, smartphone e social: se ne parla nel libro di Francesca Barra. #toscana #libro #francescabarra - facebook.com facebook