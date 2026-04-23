Dopo settimane di incertezza legate al referendum costituzionale, il panorama politico italiano mostra segnali di stabilità. Recenti sondaggi indicano quale potrebbe essere l’esito delle prossime consultazioni e rivelano numeri inaspettati rispetto alle attese. La situazione, mai vista prima, si presenta con dati che sorprendono analisti e osservatori, offrendo un quadro aggiornato sulla possibile distribuzione dei consensi tra le principali forze politiche.

Dopo settimane di turbolenze successive al referendum costituzionale, il quadro politico italiano entra in una fase di relativa stabilità. La nuova supermedia dei sondaggi elaborata da AgiYoutrend segnala un riequilibrio delle forze in campo, con centrodestra e campo largo sostanzialmente appaiati. Un equilibrio che resta però sospeso, in attesa di un chiarimento decisivo sul nome del possibile candidato premier dell’opposizione. L’analisi evidenzia come gli scostamenti rispetto alle rilevazioni precedenti siano minimi, confermando un trend di consolidamento. Dopo gli scossoni registrati nelle settimane immediatamente successive al voto, gli elettori sembrano aver ritrovato una certa stabilità nelle intenzioni di voto, rendendo il quadro più leggibile rispetto a inizio mese.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Situazione mai vista”. Sondaggi, chi vincerebbe oggi: numeri a sorpresa

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