Una madre di Sacile, Monia, ha chiamato il Cup per prenotare una visita oculistica per sé e per i figli. La risposta? Un appuntamento fissato a settembre 2027. La lunga attesa mette in crisi il sistema sanitario locale, lasciando molte famiglie a sperare in soluzioni più rapide.

Una madre di Sacile, Monia, ha chiamato il Cup per prenotare una visita oculistica per sé e per i suoi figli, ma ha ricevuto come data d’appuntamento settembre 2027. Il messaggio è chiaro: l’attesa per un servizio fondamentale, che dovrebbe essere accessibile in tempi ragionevoli, si è trasformata in un’esperienza di attesa che supera i venti mesi. Il caso, emerso in un contesto già segnato da tensioni crescenti sul sistema sanitario locale, è emblematico di un problema strutturale che colpisce sempre più cittadini in diverse aree del Nord Est. Non si tratta di un’eccezione isolata, ma di un trend che si ripete in molte regioni italiane, dove le liste d’attesa per visite specialistiche si allungano senza che emergano soluzioni immediate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pazienti in attesa mesi per visite specialistiche: il sistema sanitario fatica a rispondere alle richieste urgente

Nella provincia di Bergamo, molte agende per visite specialistiche risultano attualmente chiuse, rendendo impossibile prenotare appuntamenti.

Abbattimento liste d’attesa in Puglia, parte il maxi piano regionale da 15 milioniVia libera dalla giunta Decaro su proposta dell’assessore Pentassuglia alle proposte sperimentali delle aziende sanitarie e azioni mirate per il recupero delle prestazioni nei prossimi cinque mesi ... lecceprima.it

Regione Puglia, varato il piano per abbattere le liste d’attesa: 15 milioni di euro per oltre 124mila prestazioni sanitarieIl piano riguarda le prestazioni già prenotate oltre i tempi soglia stabiliti dal Piano Nazionale di Gestione delle Liste di Attesa, con priorità alle classi U (urgente) e B (breve), ai ricoveri in ... leccesette.it

Ambulanze in coda e pazienti in attesa a Cosenza: Guccione denuncia una situazione ormai strutturale: “File interminabili di ambulanze in attesa di barellare i pazienti. Vergogna”. È un messaggio netto, senza giri di parole, quello affidato ai social da Carlo Gu - facebook.com facebook