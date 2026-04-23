A Siracusa, le forze di polizia hanno sequestrato un rimessaggio nautico del valore di 500.000 euro. Due persone sono state iscritte nel registro degli indagati con l’accusa di bancarotta fraudolenta, relative a debiti fiscali che superano i 1,3 milioni di euro. L’operazione si inserisce in un’indagine più ampia riguardante presunte irregolarità finanziarie nel settore nautico locale.

? Cosa sapere I finanzieri sequestrano un rimessaggio nautico a Siracusa per 500.000 euro.. Due indagati sono accusati di bancarotta fraudolenta per debiti fiscali da 1,3 milioni.. I finanzieri del comando provinciale di Siracusa hanno posto sotto sequestro un’area dedicata al rimessaggio nautico alle porte della città, con un valore stimato di circa 500.000 euro, in seguito a indagini sulla bancarotta fraudolenta di una società aretusea. L’operazione, disposta dal Gip su richiesta della Procura locale, ha colpito un terreno situato in prossimità del mare, capace di ospitare decine di imbarcazioni da diporto. Al centro del procedimento giudiziario figurano due persone, denunciate per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Siracusa: sequestro da 500.000 euro su un rimessaggio nautico

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