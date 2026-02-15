Riparazioni e rimessaggio barche ma è tutto abusivo | cantiere nautico sequestrato a Pozzuoli

La Polizia Municipale di Pozzuoli ha scoperto un cantiere nautico abusivo che si occupava di riparazioni e rimessaggio di barche. Durante un blitz, sono stati trovati lavori in corso senza licenza ufficiale, con alcune imbarcazioni già prive di documenti. Il cantiere è stato immediatamente sequestrato, interrompendo le attività illegali nel porto della città.

La scoperta è stata effettuata dalla Polizia Municipale, nell'ambito di controlli congiunti con carabinieri, polizia e Guardia Costiera.