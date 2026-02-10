Le tute da tedoforo? Messe in vendita online | prezzo da 500 a 3.000 euro Scelta vergognosa

Le tute usate dai tedofori durante l’accensione del braciere olimpico sono finite in vendita online. I prezzi variano dai 500 ai 3.000 euro, scatenando molte polemiche. La scelta di mettere in vendita quegli indumenti, simbolo di un momento di festa e di unione, viene considerata da molti una vera e propria vergogna. In un periodo di crisi, anche i valori sembrano perdere peso, e l’evento olimpico non fa eccezione.

In tempi di crisi, non solo economica, ma anche di valori, tutto ha un mercato e tutto ha un prezzo. Pure lo spirito olimpico dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026. Sui principali siti di prodotti di seconda mano sono in vendita decine di completi da tedoforo, indossati dalle staffette che hanno attraversato l’Italia con la sacra fiamma di Olimpia. “Set completo delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 marchio Salomon: giacca, pantalone, cappello, guanti”, si legge su un annuncio su Vinted. “Tuta originale Milano Cortina 2026, realizzata per il viaggio della Fiamma olimpica in occasione delle Olimpiadi invernali”, propone un altro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le tute da tedoforo? Messe in vendita online: prezzo da 500 a 3.000 euro. “Scelta vergognosa” Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Divisa da tedoforo in vendita online (illegalmente) per oltre mille euro La divisa da tedoforo usata in occasione della passaggio della fiaccola sulla Grigna Meridionale è finita in vendita online a un prezzo superiore ai mille euro. "Tuta da tedoforo in vendita online: un atto vergognoso" Matteo De Zaiacomo, presidente dei Ragni della Grignetta, denuncia un episodio vergognoso. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Divisa da tedoforo in vendita online (illegalmente) per oltre mille euro; Tute da tedoforo mania, boom di vendite illecite sulle app; Le tute da tedoforo? Messe in vendita online: prezzo da 500 a 3.000 euro. Scelta vergognosa; Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura. Le tute da tedoforo? Messe in vendita online: prezzo da 500 a 3.000 euro. Scelta vergognosaSui siti di second hand il vestiario di chi ha portato la Torcia in staffetta. Anche quello di uno dei Ragni di Lecco. Il presidente: Troverò chi è stato ... ilgiorno.it Divisa da tedoforo in vendita online (illegalmente) per oltre mille euroL'annuncio sarebbe stato caricato da un membro dell'associazione alpinistica Ragni della Grigneta. Il presidente: Un atto vergognoso ... milanotoday.it Mancano pochi giorni alle Olimpiadi di Milano-Cortina e nelle ultime ore sta facendo non poco discutere ciò che abbiamo visto pubblicato su Vinted. Le tute, diventate iconiche, utilizzate dai tedofori sono state messe in vendita a prezzi allucinanti facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.