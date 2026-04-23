A Siracusa si prepara la partenza della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, con l’obiettivo di consegnare aiuti umanitari alla popolazione locale. Tra i partecipanti ci sono professionisti specializzati nella ricostruzione. Un rappresentante del team ha chiarito che la missione rimane di natura umanitaria e che il board of Peace non ha alcun legame con il popolo palestinese.

“Resta una missione umanitaria, stiamo portando aiuti umanitari. Il board of Peace non ha nulla a che vedere col popolo palestinese. Abbiamo pensato a un equipaggio più specializzato, operatori sanitari, ingegneri, costruttori, proprio perché vogliamo dare un segnale cosa realmente sia la ricostruzione. Quando supporti un popolo lo fai secondo i suoi interessi”. Lo dice il coordinatore della a Global Sumud Flotilla Antonio ‘Tony’ Lapiccirella. La situazione “è sempre peggiore” dice Simona Cascio del comitato siracusano per la Palestina. “L’attenzione è calata moltissimo, la popolazione palestinese continua a subire l’assedio israeliano. Continuiamo a partire per portare aiuti umanitari.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Siracusa, Global Sumud Flotilla in partenza per Gaza: "Personale specializzato per la ricostruzione"

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