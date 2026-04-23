Siponto open day il 25 aprile

Il 25 aprile si svolgerà a Siponto un open day dedicato alla valorizzazione del sito archeologico. L’evento offrirà ai visitatori l’opportunità di scoprire le aree storiche e culturali del luogo attraverso visite guidate e attività organizzate. L’iniziativa mira a coinvolgere la comunità locale e i visitatori, promuovendo la conoscenza delle testimonianze storiche presenti nell’area. L’appuntamento è stato annunciato per quella data, senza ulteriori dettagli sul programma.

SIPONTUM RE-VIVE – OPEN DAY 25 APRILE 2026 ✨Siponto torna a vivere. e questa volta lo fa insieme a voi. Il 25 aprile, si trasforma in un grande spazio aperto, fatto di storie, incontri e nuove scoperte. Una giornata pensata per tutte le età, dove l’archeologia esce dai libri e diventa esperienza viva. Un viaggio tra passato e presente, tra radici profonde e nuove visioni. Perché un luogo come Siponto non si visita soltanto. si vive. L’iniziativa è promossa da ArcheoSipontum APS in collaborazione con @parcoarcheologicodisiponto, @unibaofficial, @unifgofficial, @prolocomanfredonia, @archeologica, @inside.mf Porta con te curiosità, tempo e magari una coperta per il pic-nic.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Siponto, open day il 25 aprile Notizie correlate Open Day: Siponto ti aspettaSiponto ti aspetta! Il 19 aprile il passato torna a vivere tra gli scavi archeologici con racconti, visite guidate e attività laboratoriali. Sipontum Re-Vive: open day il 25 aprile SIPONTO TORNA A VIVERE, con una giornata di archeologia, cultura e musica per restituire alla comunità il suo patrimonio millenario. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sipontum Re-Vive: Open Day il 25 aprile; Siponto, open day il 25 aprile; Domenica l’Open Day | Siponto ti aspetta; Domenica l’Open Day: Siponto ti aspetta. Sipontum Re-Vive: open day il 25 aprileSIPONTUM RE-VIVE: OPEN DAY 25 APRILE 2026 SIPONTO TORNA A VIVERE, con una giornata di archeologia, cultura e musica per restituire alla comunità il ... ilsipontino.net 25 Aprile a Siponto – Scampagnata Archeologica25 Aprile a Siponto – Scampagnata Archeologica In occasione dell’Open Day agli scavi archeologici di Siponto, promosso dall’associazione ArcheoSipontum, ... ilsipontino.net , & Nella suggestiva cornice del Parco Archeologico di Siponto, all’interno della giornata -, ti invitiamo a vivere il momento più conviviale della giornata. Un’occasione per fermarti, star - facebook.com facebook