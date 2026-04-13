Sipontum Re-Vive | open day il 25 aprile

Il 25 aprile si svolgerà un open day dedicato a Sipontum Re-Vive, un evento che mira a far conoscere il patrimonio storico e culturale della zona. La giornata includerà iniziative di archeologia, attività culturali e momenti musicali, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale e valorizzare le testimonianze di un passato millenario. L’evento si terrà in una località che ha avuto un ruolo importante nel passato della regione.

SIPONTO TORNA A VIVERE, con una giornata di archeologia, cultura e musica per restituire alla comunità il suo patrimonio millenario. Il cuore della giornata sono le visite guidate gratuite condotte da archeologi e studenti universitari: un'opportunità concreta per esplorare gli scavi e comprendere da vicino la storia millenaria di Siponto. Per i più piccoli, laboratori didattici e l'area ArcheoKids offriranno un approccio creativo e coinvolgente all'archeologia, trasformando la conoscenza in gioco e meraviglia. A partire dalle ore 16:30, nell’area adiacente al parco archeologico, in prossimità dei recenti scavi, il pomeriggio si trasformerà in un momento di incontro e condivisione attraverso la musica dal vivo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Sipontum Re-Vive: open day il 25 aprile TecnoCrob: 20 milioni per robot e diagnostica, open day il 10 aprileL’Irccs Crob organizza per venerdì 10 aprile una giornata di apertura al pubblico per presentare il progetto TecnoCrob. Open Day Passaporti a Salerno: il 10 aprile nei Commissariati della provinciaIn occasione del 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato, la Questura di Salerno promuove un’iniziativa straordinaria dedicata ai...