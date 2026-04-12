Open Day | Siponto ti aspetta

Il 19 aprile, Siponto organizza un Open Day dedicato agli scavi archeologici. Durante la giornata saranno aperti al pubblico i siti storici, con visite guidate e attività laboratoriali. Sono previste anche iniziative che coinvolgono i partecipanti nel conoscere meglio il patrimonio archeologico della zona. L’evento invita a scoprire il passato attraverso incontri e approfondimenti sul patrimonio locale.

Siponto ti aspetta! Il 19 aprile il passato torna a vivere tra gli scavi archeologici con racconti, visite guidate e attività laboratoriali.?10:30 – 18:00?Parco Archeologico e Area archeologica di Siponto Il programma prevede:?? Visite guidate a cura di archeologi specializzati alla scoperta del sito e degli scavi.?? prenotazione consigliata? Laboratorio per bambini. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Open Day: Siponto ti aspetta Leggi anche: Inter, il Bodo Glimt ti aspetta: Chivu cerca la rimonta Basilicata a Napoli: 12 marzo, la terra madre che ti aspettaIl 12 marzo 2026 alle ore 14:30, lo Stand Basilicata della Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli ospiterà un incontro fondamentale per il futuro...