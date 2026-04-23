A Madrid, Jannik Sinner ha svolto un allenamento con Francisco Cerúndolo prima della sua prima partita nel torneo, prevista per domani contro Bonzi. L'incontro tra i due atleti ha attirato l'attenzione degli appassionati, mentre Cerúndolo ha mostrato segni di frustrazione durante la sessione di allenamento. La partita di Sinner rappresenta un momento importante nel suo percorso nel torneo spagnolo.

Jannik Sinner si è allenato con Francisco Cerúndolo a Madrid, prima dell'esordio nel torneo (domani contro Bonzi). La reazione dell'argentino è tutto un programma.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner si allena con Cerundolo: tutta la frustrazione dell'argentino

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