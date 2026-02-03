Icardi Juve arriva la clamorosa smentita dell’agente | tutta la verità sulla trattativa e sulle parole del bomber argentino

La trattativa tra Mauro Icardi e la Juventus si ferma qui. L’agente dell’attaccante argentino smentisce categoricamente ogni accordo con il club bianconero. Dopo settimane di voci e supposizioni, arriva una dichiarazione chiara: Icardi non è vicino alla Juventus e nessuna trattativa è in corso. La sua intenzione è ormai chiara, vuole restare in un’altra squadra o valutare altre opzioni, ma senza più ambiguità. La Juventus, intanto, continua a cercare soluzioni per rinforzare il reparto offensivo.

Icardi Juve, arriva la clamorosa smentita dell’agente: ecco tutta la verità sulla trattativa e sulle parole del bomber argentino ex Inter. Nel corso degli ultimi giorni di mercato invernale, ha tenuto banco il possibile arrivo di Mauro Icardi alla Juve, che poi non si è concretizzato. In queste ore invece si è parlato di alcune clamorose dichiarazioni dell’argentino, che avrebbe detto di poter segnare 10 gol in sei mesi in bianconero. MERCATO JUVE, LE ULTIME Proprio queste, come alcuni dettagli sulla possibile trattativa, sono state prontamente smentite dall’agente del calciatore Letterio Pino ai microfoni di TMW. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La trattativa tra Icardi e la Juventus è ormai ufficialmente sfumata.

La Juventus ha fatto un sondaggio per Mauro Icardi, attaccante del Galatasaray.

