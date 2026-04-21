Jannik Sinner ha interrotto gli allenamenti a Madrid per prendere parte alla cerimonia dei Laureus Awards. Domani il tennista sarà impegnato in un test importante con il giocatore argentino. L’evento si svolge in una serata dedicata ai riconoscimenti sportivi. La partecipazione di Sinner al gala ha portato a una breve sospensione delle sessioni di allenamento sul campo.

Jannik Sinner interrompe la preparazione sul campo a Madrid per partecipare alla serata dei Laureus Awards. Il numero uno del ranking mondiale riprenderà il lavoro tecnico domani, quando si confronterà con Francisco Cerundolo sulla terra battuta. Gestione dei ritmi e preparazione specialistica in Spagna. L’agenda del numero uno del mondo prevede un mercoledì di pausa dagli allenamenti nell’ATP di Madrid. Questa sospensione è legata alla partecipazione dell’atleta alla cerimonia dei Laureus Awards prevista per questa sera. Il ritorno al rettangolo di gioco avverrà nella giornata di domani, con una sessione di allenamento programmata insieme a Francisco Cerundolo, uno degli avversari preferiti del tennista italiano proprio sulle superfici in terra rossa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner si ferma per i Laureus: domani test cruciale con Cerundolo

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