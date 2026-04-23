Sinner non si è accontentato del suo talento naturale

Durante un torneo, il talent scout italiano Fabio Della Vida ha ricordato di aver sentito un forte rumore alle sue spalle e di aver pensato ai lavori di un cantiere, senza immaginare che provenisse da un atleta in azione. Questa scena mette in luce come, nel tennis, spesso ciò che si percepisce con le orecchie possa differire da ciò che si vede sul campo. Il racconto si focalizza sul modo in cui alcuni dettagli uditivi rivelano aspetti nascosti del gioco.

Nel tennis, gli occhi spesso ingannano. A volte è meglio fidarsi delle orecchie. Il talent scout italiano Fabio Della Vida ha raccontato di quando, durante un torneo, aveva sentito un gran baccano alle sue spalle e aveva pensato che fossero i lavori di un cantiere. Si era girato, e invece era solo un ragazzino smilzo, di tredici o quattordici anni, che colpiva palle da tennis con una forza assurda. Della Vida lo aveva sentito prima ancora di vederlo: quel ragazzo sarebbe poi arrivato a sorprendere avversari e tifosi nel circuito professionistico. Una chioma rossa arruffata, origini tra le nevi di montagna, un cognome come Sinner (peccatore,...🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Jannik Sinner eliminato dal Million Dollar 1 Point Slam da un dilettante

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Forse lo spettacolo del grande tennis comincia da oggi. Ieri, senza colpe per Sinner e Alcaraz, non c’è statoQuasi tutti incontri a senso unici al Country Club. Berrettini contro Medvedev dovrà far vedere di che panni si veste. Idem Cobolli contro Blockx e Musetti contro Vacherot ... ubitennis.com

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