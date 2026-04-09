Il confronto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz prosegue sulla terra rossa, con un focus sulla preparazione atletica e mentale di entrambi i tennisti. Sinner mantiene una disciplina ferrea nel suo allenamento, mentre Alcaraz si prepara per affrontare la superficie rossa con strategie specifiche. La sfida tra le due giovani forze del tennis mondiale si intensifica in vista delle prossime competizioni sulla terra battuta.

Il confronto tra le due forze dominanti del tennis mondiale si sposta sulla terra rossa, con un particolare sulla preparazione atletica e mentale di Jannik Sinner rispetto a quella di Carlos Alcaraz. Durante il recente torneo di Monte Carlo, l’ex tennista britannico Greg Rusedski ha analizzato le dinamiche che separano i due atleti, evidenziando la disciplina ferrea dell’italiano e la necessità di recupero per lo spagnolo dopo la stagione invernale. L’etica del lavoro di Sinner tra Monte Carlo e il Sunshine Double. La dedizione mostrata da Jannik Sinner nei giorni trascorsi in Principato ha colpito profondamente gli osservatori presenti sul campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner non si ferma: disciplina ferrea contro il talento di Alcaraz

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