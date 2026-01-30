Chiara Ferragni si rifà il look e torna al suo colore naturale | Lo amo
Chiara Ferragni ha cambiato look e ha mostrato subito sui social il nuovo colore dei capelli. La fashion blogger si è fatta tornare il colore naturale, postando una foto che ha ricevuto subito tanti commenti dai fan. Dopo settimane di acconciature diverse, ora sembra aver scelto di tornare alla sua tonalità originale.
Nuovo hair look per Chiara Ferragni, che ha mostrato subito i capelli sui social a fan e follower: è tornata al suo colore naturale.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Chiara Ferragni
L’ex socio di Chiara Ferragni: “Pensava solo a fare soldi, ha spinto fino al Pandoro Gate”
Chiara Ferragni su Netflix dopo il proscioglimento: “Al lavoro su una serie per raccontare il Pandoro Gate”
Dopo il proscioglimento dalle accuse di truffa aggravata, Chiara Ferragni si prepara a tornare nel mondo dello spettacolo.
Ultime notizie su Chiara Ferragni
Chiara Ferragni cambia look: ecco come si è mostrata sui social!Chiara Ferragni cambia look e si mostra così sui social: qui di seguito per tutti i dettagli. Chiara Ferragni, dopo un periodo buio e difficile, ora è pronta a tornare più grintosa che mai con nuovi ... stylosophy.it
Chiara Ferragni e il ritorno all’Alta Moda: la rinascita passa per la pelle e l’oroDopo il proscioglimento giudiziario, l’imprenditrice digitale riappare nel front row di Schiaparelli con un look che sembra un messaggio in codice ... iodonna.it
A darle l’ispirazione è stata mamma Marina Di Guardo. Cosa ha ereditato Chiara Ferragni dalla madre, un gesto simbolico e ricco di significato facebook
Sei cose che voglio dire su Chiara Ferragni e la fine del Pandorogate. selvaggialucarelli.substack.com/p/sei-cose-che… x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.