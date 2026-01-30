Chiara Ferragni si rifà il look e torna al suo colore naturale | Lo amo

Chiara Ferragni ha cambiato look e ha mostrato subito sui social il nuovo colore dei capelli. La fashion blogger si è fatta tornare il colore naturale, postando una foto che ha ricevuto subito tanti commenti dai fan. Dopo settimane di acconciature diverse, ora sembra aver scelto di tornare alla sua tonalità originale.

