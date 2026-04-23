Durante il torneo Masters 1000 di Madrid, che si svolgerà al Santiago Bernabeu, il tennista italiano ha affrontato e battuto il calciatore britannico Jude Bellingham, che ha partecipato come ospite. L'incontro tra i due ha visto il tennista italiano mostrare le sue abilità sul campo, mentre Bellingham ha partecipato come rappresentante del mondo del calcio. La partita ha attirato l'attenzione di pubblico e media presenti all'evento.

Il Masters 1000 di Madrid si giocherà al Santiago Bernabeu e Jude Bellingham ha fatto gli onori di casa. Il centrocampista inglese ha incontrato Jannik Sinner sul campo e il numero 1 è stato ben contento di dargli qualche consiglio con la racchetta in mano. Guarda il video.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner maestro di Bellingham: gli insegna come colpire la pallina al Bernabeu!

Notizie correlate

Sinner e Bellingham contro Nadal e Courtois, al Bernabeu l’incontro di tennis più random di sempreAl Santiago Bernabeu, tempio del calcio e casa del Real Madrid, è stato installato un campo in terra rossa e per battezzarlo hanno giocato in doppio...

Fonseca: "Sinner è un robot che ammazza la pallina. Alcaraz è differente per un motivo"Joao Fonseca perde 6-4 6-4 contro Alcaraz e spiega la differenza tra Carlos e Sinner: guarda la sua intervista.