Joao Fonseca ha perso 6-4 6-4 contro Alcaraz e ha commentato la partita, evidenziando le differenze tra i due avversari. Nel corso dell'intervista, ha descritto Sinner come un giocatore che

Joao Fonseca perde 6-4 6-4 contro Alcaraz e spiega la differenza tra Carlos e Sinner: guarda la sua intervista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fonseca: "Sinner è un robot che ammazza la pallina. Alcaraz è differente per un motivo"

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