Lo stadio del Real Madrid, il Bernabeu, ospiterà durante il Masters 1000 di Madrid un evento insolito: il campo verrà utilizzato come area di allenamento per i tennisti. Questa decisione porta il nome di alcuni grandi calciatori, ma ora il focus si sposta sul mondo del tennis, con il circuito che si prepara a sfruttare uno degli impianti più noti del calcio europeo.

Sinner nello stesso campo di Vinicius e Mbappé? Potrebbe sembrare solo una suggestione e invece sarà realtà, perché in occasione del Masters 1000 di Madrid, l'iconico Bernabeu diventerà un vero e proprio centro di allenamento per i tennisti. Per una settimana la terra rossa coprirà il tappeto verde e le stelle del Real lasceranno posto a Jannik e colleghi, nonostante la grande assenza di Carlos Alcaraz.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner al Bernabeu? Lo stadio del Real Madrid diventa la casa del tennis

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