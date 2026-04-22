Dove vedere in tv Cinà-Møller oggi ATP Madrid 2026 | orario programma streaming

Oggi in tv si può seguire la partita tra Federico Cinà e Møller al Masters 1000 di Madrid, evento che si svolge nel 2026. Si tratta della seconda volta consecutiva in cui il tennista italiano entra nel tabellone principale di questo torneo. L'incontro è previsto nel programma di oggi e sarà disponibile anche in streaming, offrendo agli spettatori un'opportunità di seguire la sfida in diretta.

Seconda presenza consecutiva in tabellone principale oggi per Federico Cinà al Masters 1000 di Madrid. Questa volta dall’altra parte della rete il danese Elmer Møller, che ha superato le qualificazioni e giocherà il suo secondo match in un 1000 nella propria carriera. Il primo? Un anno fa, proprio a Madrid: perse da Joao Fonseca. Non esistono precedenti tra i due, ma non si può non rimarcare come questo confronto giunga sul Campo 6 che è stato trasformato dall’organizzazione dell’evento madrileno in una sorta di campo degli italiani. E se è vero che di azzurri impegnati in questa giornata ce ne sono ben sei, è altrettanto vero che un successo farebbe molto bene oggi a un Cinà che sta provando a ritrovare il giusto ritmo Il match tra Federico Cinà ed Elmer Møller sarà il quarto dalle 11:00 sul Campo 6.🔗 Leggi su Oasport.it

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