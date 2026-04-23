A Madrid, Jannik Sinner si è allenato sui campi della città in preparazione della sua prossima partita. Durante l'allenamento, Francisco Cerundolo si è mostrato infuriato nei confronti dell'azzurro. Il torneo a Madrid prevede che Sinner scenda in campo venerdì 24 aprile contro un tennista francese. L'incontro si svolgerà nelle prossime ore, con i giocatori impegnati nelle sessioni di preparazione sul campo.

(Adnkronos) – Jannik Sinner fa 'infuriare' Francisco Cerundolo a Madrid. Il tennista argentino si è allenato con l'azzurro sui campi della capitale spagnola, dove il numero 1 del mondo farà il suo esordio venerdì 24 aprile contro il francese Bonzi. Per prepararsi al secondo Masters 1000 sulla terra, dopo il trionfo di Montecarlo, Sinner ha. L'articolo Sinner, allenamento a Madrid e Cerundolo. si infuria proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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