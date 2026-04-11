Silvia Salis polemica sulla sindaca di Genova e le sue scarpe di lusso

Una foto pubblicata sui social ha suscitato commenti e discussioni attorno a Silvia Salis, coinvolta in una polemica riguardante la sindaca di Genova. Nella foto si vede Salis indossare un paio di scarpe di lusso, firmate Manolo Blahnik, dal valore di circa 1.000 euro. La vicenda ha attirato l’attenzione di utenti e media, creando un acceso dibattito online.

Una foto pubblicata sui social ha acceso un dibattito acceso e, per certi versi, sorprendente. Al centro della polemica c’è Silvia Salis, finita sotto i riflettori per aver indossato un paio di scarpe firmate Manolo Blahnik dal valore di circa 1.200 euro. Uno scatto apparentemente innocuo che, però, ha scatenato una vera e propria bufera online, con centinaia di commenti tra critiche e difese. A far discutere non è stata soltanto la cifra, ma soprattutto il contesto politico. Essendo considerata una della sinistra, la sindaca è stata accusata da alcuni utenti di incoerenza, come emerge da uno dei post più condivisi: “Scandalo scandaloso! Silvia Salis, Sindaca di Genova, indossa un paio di Manolo Blahnik da 1. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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