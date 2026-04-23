La politica italiana si trova di fronte a un nuovo assetto che coinvolge la figura della sindaca di Genova, Silvia Salis. Si parla di un piano segreto che potrebbe portare la sua candidatura ai vertici dello Stato. La sua ascesa politica sta attirando l'attenzione e sono state avanzate ipotesi su possibili mosse future in ambito nazionale. La vicenda si sviluppa in un contesto di attenzione mediatica e di discussioni tra gli addetti ai lavori.

La politica italiana si trova di fronte a un nuovo assetto che sembra delinearsi attorno alla figura della sindaca di Genova, Silvia Salis, la cui ascesa è già oggetto di speculazioni su una possibile proiezione verso i vertici dello Stato. A meno di un anno dalla sua elezione nella città ligure, la sua immagine viene letta da molti osservatori come il punto di convergenza di un’area del Partito Democratico che cerca un nuovo equilibrio dopo la stagione guidata da Schlein. L’evoluzione della sua leadership non appare come un fenomeno nato spontaneamente tra le strade del porto vecchio, ma sembra piuttosto il risultato di una strategia comunicativa e politica estremamente strutturata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Silvia Salis: il piano segreto che punta ai vertici dello Stato

Notizie correlate

Pd, pranzo segreto tra Silvia Salis e Dario Franceschini: il piano per sostituire Elly SchleinDopo la vittoria del referendum sulla giustizia, il quadro politico interno al Partito Democratico entra in una fase di forte fermento.

Pd, il pranzo segreto tra Silvia Salis e Franceschini: nel mirino c'è SchleinDopo la vittoria del referendum sulla giustizia, il Pd si prepara ad affrontare la partita più importante in vista delle prossime elezioni politiche.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Tutti parlano di Silvia Salis; Come se la sta cavando Silvia Salis a Genova; Schlein: altre vie oltre le primarie. Il piano di Franceschini su Salis; Che cosa dice Silvia Salis nell’intervista a Vanity Fair.

Silvia Salis e l’intervista a Vanity Fair: Una volta che hai fatto il sindaco, sei pronto a tuttoLa sindaca di Genova Silvia Salis, in una lunga intervista a Vanity Fair, affronta temi politici, sociali e internazionali, passando dalle scelte amministrative locali agli equilibri globali, con ... blitzquotidiano.it

Silvia Salis: «Per sminuire una donna guardano come si veste. Spoiler: non funziona. Sono madre, cattolica, eterosessuale. Ma il mio modello non è l’unico. Il problema dell ...In pochi giorni la sindaca di Genova è diventata un personaggio internazionale (e un meme). Mentre il mondo ne parla, e si domanda dove arriverà la sua corsa, a noi racconta tutto: dal salario minimo ... vanityfair.it

È partita la sfida: #SilviaSalis in copertina su "Vanity Fair" insidia #EllySchlein al vertice del campo largo. La battaglia per la leadership entra nel vivo - facebook.com facebook

Silvia Salis a Vanity Fair: 'Una volta che hai fatto il sindaco, sei pronto a tutto'. "Madre, cattolica, etero. Ma il modello non è unico". Hormuz, nel campo largo nodo Onu ansa.it/sito/notizie/p… x.com