Occhetto l’ultimo segretario del Pci compie 90 anni | ecco perché è una figura chiave della politica italiana

Achille Occhetto, che è stato l’ultimo segretario del Partito Comunista Italiano, compie 90 anni. La cerimonia in suo onore si terrà martedì 3 marzo alle ore 17 nel Tempio Adriano a Roma, situato in piazza di Pietra. L’evento è stato organizzato da un gruppo di enti e associazioni.

Achille Occhetto, ultimo segretario del Pci, compie 90 anni. Sarà festeggiato martedì 3 marzo alle ore 17 a Roma presso il Tempio Adriano in piazza di Pietra: un’iniziativa organizzata dai gruppi parlamentari del Pd e dall’Associazione Enrico Berlinguer per omaggiare il politico passato alla storia per la “Svolta della Bolognina”. Era il 12 novembre 1989, tre giorni dopo il crollo del muro di Berlino. E Occhetto nella sezione del PCI della Bolognina nel capoluogo emiliano era alla fine di un discorso nel quale aveva sostenuto che bisognava inventare strade nuove. Quando arrivò la domanda di Walter Dondi, giornalista della redazione bolognese dell’Unità: “Ma quelle strade nuove lasciano presagire anche il cambiamento del nome?”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

