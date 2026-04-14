Silvia Salis è la politica più alla moda del momento? Il suo stile tra griffe e scarpe firmate

Silvia Salis è al centro dell’attenzione per il suo stile, che combina capi di marca e accessori di lusso. Recentemente è stata fotografata con occhiali da sole firmati, jeans bianchi e una camicia di jeans, mentre si trovava in una piazza di Genova. Sullo sfondo, le note di un DJ accompagnavano l’atmosfera cittadina. La sua scelta di abbigliamento ha attirato l’interesse di molti, rendendola protagonista di diversi scatti pubblicati sui social.

O cchiali da sole Bottega Veneta, jeans bianche e camicia di jeasn. Sullo sfondo, i bassi di Charlotte de Witte che animano piazza De Ferrari a Genova. Lo stile di Silvia Salis è al centro della polemica politica delle ultime ora, tra chi la decreta la nuova anti-meloni (anche in fatto di stile) e chi ne critica il budget. Eppure, basta guardarla accanto alle colleghe per capire che la vera notizia non è il prezzo dei suoi look, ma il fatto che una politica italiana abbia finalmente un guardaroba da invidiare. Giorgia Meloni, il look “cozy” per il messaggio di Natale: «Facciamo la rivoluzione del presepe» X Silvia Salis è la politica più cool del momento: i look che lo dimostrano e il confronto con Meloni e Schlein.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Silvia Salis è la politica più alla moda del momento? Il suo stile tra griffe e scarpe firmate Leggi anche: Silvia Salis, dalla carriera olimpica alla politica: tutto sulla possibile anti- Meloni Leggi anche: Silvia Salis versione glamour e le scarpe da 1200 euro. La sinistra la difende. La destra “firmata” però è nemica del popolo