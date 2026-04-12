Il segretario del Partito Democratico ha commentato le dichiarazioni di una dirigente del partito, che ha affermato di non voler partecipare alle primarie, ma di essere disponibile a candidarsi qualora venisse invitata. La dirigente ha espresso questa posizione in merito alle future scelte per le elezioni interne del partito, senza comunque confermare un coinvolgimento diretto nelle candidature ufficiali. La questione riguarda le prossime iniziative del partito in vista delle consultazioni politiche.

"Salis ha detto che non intende partecipare alle primarie e che se le venisse chiesto di fare la candidata sarebbe disponibile. Non mi pare che ci sia niente di sconvolgente: chi direbbe di no se gli venisse chiesto?": Dario Franceschini lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera parlando della sindaca di Genova Silvia Salis, che nei giorni scorsi ha detto di essere lusingata per il fatto di essere considerata da qualcuno l'anti-Meloni. Franceschini, poi, si è lasciato andare a un vero e proprio endorsement: "Io credo che Salis, che è giovane, ha qualità ed è sindaca di Genova, sarà uno dei leader di primo piano del nostro campo nei prossimi anni".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pd, Franceschini su Silvia Salis: "Un leader di primo piano"

Pd, pranzo segreto tra Silvia Salis e Dario Franceschini: il piano per sostituire Elly SchleinDopo la vittoria del referendum sulla giustizia, il quadro politico interno al Partito Democratico entra in una fase di forte fermento.

Pd, il pranzo segreto tra Silvia Salis e Franceschini: nel mirino c'è SchleinDopo la vittoria del referendum sulla giustizia, il Pd si prepara ad affrontare la partita più importante in vista delle prossime elezioni politiche.