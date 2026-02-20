Stop al cantiere industriale | ordinanza dopo la segnalazione del Genio civile Mancano autorizzazioni sismiche

Il Genio civile ha segnalato un problema e ha portato alla sospensione dei lavori nel cantiere industriale lungo la provinciale Casapuzzano-Marcianise, nel comune di Orta di Atella. La causa è la mancanza delle autorizzazioni sismiche necessarie per proseguire le costruzioni. Le autorità hanno emesso un’ordinanza di stop immediato, bloccando tutte le attività sul sito. Questa decisione si basa su controlli recenti che hanno riscontrato irregolarità nelle pratiche di sicurezza. La situazione resta sotto stretta sorveglianza delle forze dell’ordine.

Stop immediato ai lavori in un cantiere industriale situato lungo la provinciale Casapuzzano-Marcianise, nel territorio di Orta di Atella. Il responsabile del settore Urbanistica del Comune, il geometra Vito Buonomo, ha firmato ieri l'ordinanza che impone la sospensione di ogni attività edilizia presso l'immobile interessato. L'intervento edilizio riguardava una sanatoria strutturale con lavori su corpi interni giuntati a un immobile destinato a uso industriale. Tuttavia, dagli accertamenti regionali è emerso che le opere erano state avviate senza il necessario nulla osta sismico. L'ordinanza colpisce direttamente la committente dei lavori, residente a Ercolano, il direttore dei lavori, l'architetto progettista e la ditta esecutrice con sede a Orta di Atella.