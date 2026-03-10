In Comune si discute della proroga al 50 per cento sulla lavorazione del marmo in loco. La commissione Marmo, presieduta da Nicola Marchetti, si riunirà oggi con le aziende per esaminare la richiesta di modifica. Ieri, in una riunione tra maggioranza e opposizione, sono emersi toni accesi e confronti serrati su questa questione.

Toni accesi in Comune sulla ‘proroga’ del 50 per cento sulla lavorazione in loco. La commissione Marmo del presidente Nicola Marchetti, che stamani vedrà l’incontro con le aziende proprio per un parere sulla modifica, è stata teatro ieri di un aspro dibattito tra maggioranza e opposizione. Al centro del dibattito, oltre alla modifica da due a quattro anni del raggiungimento del 50 per cento della lavorazione in loco, anche la recente notizia dell’entrata della Corte Costituzionale nella questione. Tra richiami alla tutela del lavoro e difesa delle imprese, la commissione si è trasformata in uno scenario politico acceso, segno di quanto la partita del marmo sia diventata uno dei nodi più delicati del dibattito locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Leggi e regole del marmo. Aspro dibattito su proroghe e lavorazione in loco

