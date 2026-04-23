Sicurezza sul lavoro | incontro con esperti e imprese

Si terrà mercoledì 29 aprile, dalle 9 alle 14, presso la Security Academy in via Appia a San Nicola la Strada, l’incontro “Sicurezza sul lavoro - La formazione che crea valore”, dedicato a imprese e professionisti del territorio. L’appuntamento, realizzato con il patrocinio dell’Ordine degli.🔗 Leggi su Casertanews.it

Connessioni 2/2025 | “Sicurezza sul lavoro: prevenzione, opportunità e soluzioni”

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Nato a Napoli nel 1968, Iodice entra nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza nel 1987. Nel 2024, già vicario del questore, ha ottenuto la promozione alla qualifica di Dirigente Superiore della Polizia di Stato LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/0 - facebook.com facebook

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