Tolentino si prepara a combattere i furti con un nuovo sistema di controllo del vicinato. Il sindaco Sclavi ha convocato le forze dell’ordine per mettere in campo un piano più efficace. Insieme, vogliono coinvolgere i cittadini e rafforzare la presenza sul territorio. La collaborazione con la prefettura sarà fondamentale per mettere in atto le nuove misure.

**Tolentino, il sindaco Sclavi e le forze dell’ordine si riuniscono per attivare un nuovo controllo del vicinato.** È l’emergenza furti a costringere la città a reinventare la propria sicurezza. A partire da una riunione tenutasi ieri sera alla Biblioteca filelfica, l’amministrazione tolenatina sta mettendo in atto un piano di collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, iniziato in prefettura lo scorso 28 gennaio. La soluzione, ormai in fase avanzata, è quella del **controllo del vicinato**, un sistema di protezione partecipativa che, dopo esser stato sperimentato nel 2014, è stato sospeso e ora viene riattivato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tolentino fronteggia i furti con un nuovo protocollo di controllo del vicinato e collaborazione con la prefettura.

Approfondimenti su Tolentino Furti

Ultime notizie su Tolentino Furti

Tentato furto in viale Cappuccini a Tolentino: ladri messi in fuga dal cane SandyTOLENTINO Ancora un tentativo di furto a Tolentino, questa volta sventato grazie alla presenza del cane Sandy. È la seconda volta, nel giro di ... msn.com

Ladri a Tolentino e San Severino: l'emergenza furti approda in consiglio comunaleTOLENTINO Due furti a San Severino, a Tolentino il colpo sfuma per la presenza dei proprietari. È successo giovedì sera tra le 18 e le 19. msn.com