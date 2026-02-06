Sicurezza partecipata firma in prefettura | nasce a Forlimpopoli il progetto ' Controllo di vicinato'

A Forlimpopoli nasce il progetto “Controllo di vicinato”. Giovedì in prefettura è stato firmato il protocollo d’intesa tra le autorità per avviare questa iniziativa di sicurezza partecipata. Ora i cittadini possono collaborare più attivamente con le forze dell’ordine per migliorare la sicurezza nel loro quartiere.

È stato siglato giovedì in prefettura il Protocollo d'intesa per l'istituzione del progetto "Controllo di vicinato" che interesserà il territorio di Forlimpopoli. L'accordo è stato firmato dal viceprefetto vicario Fabio De Fanti e dalla sindaca artusiana Milena Garavini, "segnando un importante.

