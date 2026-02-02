Tragedia del Crans-Montana il Prefetto convoca il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica | stretta su locali e sale da ballo
Il Prefetto Francesco Esposito ha convocato il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. La riunione servirà a stringere le misure contro locali e sale da ballo che non rispettano le regole. La notizia arriva mentre cresce la preoccupazione per la sicurezza dei cittadini e si cerca di evitare che simili incidenti si ripetano.
Verrà a breve diramata una circolare ai sindaci della provincia con indicazioni sugli aspetti più importanti e i profili di rischio da monitorare con particolare rigore Ha convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Prefetto Francesco Esposito, dopo la drammatica vicenda avvenuta nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, che ha posto nuovamente e con forza l’attenzione sull’importanza del rispetto e della verifica del complesso di tutte le normative di sicurezza e antincendio rivolte a tutelare l’incolumità degli avventori e degli operatori dei locali pubblici.🔗 Leggi su Salernotoday.it
