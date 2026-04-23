Sicurezza e tutela dei pedoni | dieci dossi pedonali rialzati per strade più vivibili

L'amministrazione comunale di Ostuni ha installato dieci dossi pedonali rialzati lungo le strade della città. Questa iniziativa mira a migliorare la sicurezza dei pedoni e a rendere le vie più vivibili. L'intervento si inserisce nel progetto di potenziamento delle misure di tutela della mobilità debole, con l'obiettivo di ridurre i rischi di incidenti e favorire un ambiente urbano più sicuro e accessibile.

OSTUNI - Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale della Città Bianca per il potenziamento della sicurezza stradale e la tutela della cosiddetta mobilità debole. È stato infatti ufficialmente avviato in questi giorni il piano di posa e ripristino degli attraversamenti pedonali rialzati, un.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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