Dalla condanna alla tutela dei pedoni | in tre anni 132 assistenti per la sicurezza stradale

Dalle aule di tribunale ai marciapiedi di Bologna per presidiare gli attraversamenti pedonali e rimediare, attraverso il servizio civile, agli errori commessi al volante. Il Comune ha rinnovato il protocollo d'intesa per il progetto "Ruote ferme, pedoni salvi", l'iniziativa ideata.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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