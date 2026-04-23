Sicurezza e tecnologie la Ue studia regole antitrust più soft

In Europa, si discute da anni su come bilanciare le misure di emergenza economica e la tutela di un mercato competitivo. Recentemente, sono state avanzate proposte per rendere più flessibili le regole antitrust, con l’obiettivo di facilitare l’adozione di tecnologie e migliorare la sicurezza senza compromettere la concorrenza. La questione riguarda principalmente la possibilità di intervenire con regole più morbide durante crisi o innovazioni rapide.

Qual è la linea di equilibrio tra risposte alle crisi economiche e regole di una sana concorrenza? Il dibattito, in corso ormai già da diversi anni a livello europeo, sta per portare a una revisione delle linee guida sulle concentrazioni tra imprese. La Commissione europea appare orientata a presentare, nelle prossime settimane, una revisione che renderà meno stringenti le regole antitrust che finora hanno limitato grandi operazioni di concentrazioni. La memoria, per citare uno degli esempi più noti, va alla decisione del 2019 di bloccare l’unione della tedesca Siemens con la francese Alstom. Per molti fu un esempio plastico dell’incapacità europea di creare dei campioni in grado di competere con grandi gruppi cinesi, sussidiati sovente dallo Stato, e con i leader americani che dominano i mercati tecnologicamente più avanzati.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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