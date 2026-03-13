Webinar 25 marzo | sicurezza prodotti e nuove regole UE

Il 25 marzo 2026 si svolgerà un webinar gratuito promosso dallo Sportello Etichettatura e Sicurezza prodotti della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, con il supporto del Laboratorio Chimico della Camera di Torino. L’evento si rivolge a professionisti e aziende interessate alle nuove regole UE sui requisiti di sicurezza dei prodotti e alle normative vigenti. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Il prossimo mercoledì 25 marzo 2026 si terrà un webinar gratuito organizzato dallo Sportello Etichettatura e Sicurezza prodotti della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, in collaborazione con il Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino. L'evento, previsto dalle 09.30 alle 12.00 sulla piattaforma Teams, ha come obiettivo fornire chiarezza operativa sulle nuove disposizioni del Regolamento (UE) 2023988 riguardante la sicurezza generale dei prodotti. Questa iniziativa si rivolge specificamente alle imprese, con una particolare attenzione alle piccole e medie imprese e alle microimprese che operano nella produzione, distribuzione e vendita di beni di consumo sul territorio laziale.