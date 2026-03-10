Niente più ruota | peso spazio e nuove regole UE

Le auto moderne non sono più dotate di ruota di scorta, una scelta che riguarda peso, spazio e nuove norme dell’Unione Europea. Questa modifica non è casuale, ma frutto di decisioni tecniche per ottimizzare il design e le prestazioni dei veicoli. La scomparsa della ruota di scorta nei bagagliai rappresenta una tendenza in atto nel settore automobilistico.

La scomparsa della ruota di scorta dai bagagliai delle auto moderne non è un caso fortuito, ma il risultato di scelte progettuali precise dettate da esigenze di peso, spazio ed evoluzione tecnologica. I costruttori hanno eliminato questo componente per rispettare i limiti delle emissioni e ottimizzare l’uso dello spazio interno, sostituendolo con kit di emergenza o pneumatici run-flat. Questa trasformazione ha generato un divario tra la logica industriale e la percezione di sicurezza degli automobilisti italiani, che vedono nella ruota fisica una garanzia di autonomia difficile da sostituire con soluzioni chimiche. L’impatto del peso e delle normative sulle emissioni europee. 🔗 Leggi su Ameve.eu

