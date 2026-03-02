Vandalismi l’opposizione incalza | Basta parole servono fatti e investimenti sulla videosorveglianza

Dopo i recenti atti vandalici avvenuti a San Mauro Pascoli, lungo via dei Mille e via del Centro durante la scorsa notte, il gruppo consiliare di minoranza San Mauro Futura ha chiesto all’amministrazione comunale di intervenire subito. La minoranza insiste sulla necessità di investire nella videosorveglianza e di passare dai discorsi alle azioni concrete per migliorare la sicurezza nel territorio.

In seguito ai recenti atti vandalici che hanno colpito, a San Mauro Pascoli, via dei Mille e via del Centro nella scorsa notte, il gruppo consiliare di minoranza San Mauro Futura interviene con fermezza sulla questione sicurezza, sollecitando l'amministrazione comunale a un cambio di passo.